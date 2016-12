Villabrázaro anuncia diálogo con Kronospan para pedirle que no deslocalice la actividad

Una vez más los partidos políticos han querido mostrar una imagen de unidad en la lucha frente al anunciado desmantelamiento de la fábrica maderera de Kronospan en la localidad de Villabrázaro en el inicio de recogida de firmas que tuvo lugar ayer en Benavente, en una carpa instalada en la calle Las Eras. El inicio de la campaña de recogida de firmas ha sido valorado positivamente por la respuesta de los ciudadanos que se han manifestado en contra del cierre de esta factoría y piden la reactivación industrial en la zona.

En este acto el alcalde de Villabrázaro, Dorsey García, y portavoz del grupo de trabajo que lidera la oposición al desmantelamiento de la prensa de producción de tableros de Kronospan, anunció ayer un encuentro previsto la próxima semana con altos cargos de esta empresa a los que pedirán que eche marcha atrás en su decisión de deslocalizar la empresa. En ese encuentro trasladarán a los responsables de la empresa las firmas recogidas en Benavente y comarca con las que se pide el mantenimiento de la factoría en Villabrázaro. "Nos han comunicado que el alto cargo de la empresa va a reunirse con nosotros y le trasladaremos nuestra petición de que no se desmantele la fábrica", señaló García, quien se mostró esperanzado en que pueda haber una renuncia por parte de responsables de Kronospan a la deslocalización.

Y se refirió también a la pretensión del grupo maderero peruano Martín de "sentarse en una mesa con el máximo responsable de Kronospan para realizar alguna oferta y adquirir Interpanel. Pero no quieren reunirse con los segundos de abordo", puntualizó el alcalde de Villabrázaro, quien reconoció que "nos han dicho que no diéramos mucha guerra porque pensaban hacer algo en esta fábrica. Y nos lo han dicho para que nos quedáramos dormidos y esta comarca no está dormida".

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, mantuvo su cautela ante la posibilidad de que el encuentro anunciado para la próxima semana pudiera contar también con la presencia de responsables del Grupo Martín y señaló que "como todos tenemos la esperanza que lleguemos a una buena solución. Que sea Kronospan, u otra empresa la que quiera mantener la actividad en la fábrica, será bienvenido. Nosotros debemos intermediar en la medida de lo posible, y no sólo nosotros, sino también la Junta", señaló Huerga.

El alcalde de Benavente valoró positivamente la recogida de firmas asegurando que "por supuesto que va a servir de algo dar una imagen de unidad, no sólo en lo político, sino en un enlace directo con los ciudadanos que no quieren que Villabrázaro y la comarca de Benavente siga perdiendo tejido productivo. Estamos dando un grito de auxilio, de necesidad verdadera y real de que se implante. Que se impliquen iniciativas privadas y públicas. Si hay empleo se podrá frenar el efecto migratorio de este territorio. Por primera vez estamos haciendo algo en mucho tiempo. Esta es una comarca que quiere vivir, que quiere tener futuro y si no hacemos nada, no vamos a conseguir nada".

El vicepresidente de la Diputación, Juan Dúo, abogó por el mantenimiento de la actividad en Villabrázaro. Queda descartado, según explicó, acciones judiciales contra la empresa por posible compromiso adquirido durante la compra de la factoría pero hizo hincapié en que tanto la Diputación Provincial como el Partido Popular de Benavente, del que es presidente, "consideramos que el mantenimiento de la actividad de la empresa es muy importante para la comarca de Benavente y la provincia. Es por ello que todo lo que se pueda hacer para mantener la actividad en Villabrázaro, la Diputación va a apoyar estas acciones y el Partido Popular exactamente igual.

El procurador socialista en Cortes, José Ignacio Martín Benito, también se refirió a "la falta del tejido industrial" en esta zona que "ha llegado a tal punto que hay que pasar del diálogo y las palabras a los hechos"., señaló. "La Junta tiene una gran responsabilidad porque de ella dependen las políticas de reindustrialización de la Comunidad y especialmente las zonas más deprimidas y castigadas como las de esta comarca. No sé a qué está esperando la Junta para canalizar proyectos de industrialización en esta zona y apoyar con incentivos fiscales de discriminación positiva a aquellas empresas que quieran instalarse en las zonas más deprimidas"