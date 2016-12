El alcalde de Benavente cree que la oposición "conocía" el nuevo coste y "lo ha apoyado"

El alcalde, Luciano Huerga, tacha de "nueva traición del Partido Popular hacia Benavente y los benaventanos" las acusaciones del concejal Manuel Vega, respecto a la subida del precio del agua, implantada por la sociedad estatal Acuaes en connivencia con la Comisión de Seguimiento. Para el alcalde "todo aquello que haya dicho el PP que no sea estar en contra de la subida del precio del agua, estar en contra de la actuación del presidente que han colocado, les coloca a los pies del caballo. Es evidente que estaban detrás de ello, que lo sabían, que lo conocían y que lo han apoyado", explicó. "Es inconcebible que vayan en contra del Ayuntamiento, una vez más, pero sobre todo, contra los ciudadanos de Benavente", añadió. "Si el PP no se ha puesto en contra de esto y no va a hacer dimitir a ese presidente que nos ha ocultado esa subida del agua con carácter retroactivo, durante 45 días, ha perdido el norte y está en contra de Benavente y los benaventanos", incidió el regidor a quien ayer algunos alcaldes del PP se le acercaron para mostrarle su malestar por la desconocida subida del agua.