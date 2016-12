Vega pide "paz" a una "dictadura castrista y chavista" que gobierna "por casualidad"

El tercer portavoz municipal del PP dedicó una parte de su comparecencia a responder a los "ataques personales". Al "insulto constante de indigencia intelectual" respondió así: "no he tenido la oportunidad de que me pagaran los estudios. Me he dedicado a los negocios toda la vida. Él (por el alcalde) tal vez sea mas culto pero eso no quiere decir que sea más profesional y más listo que los demás. No creo que lo sea". Sobre el "yernismo" y la contratación de familiares, Vega negó haber metido "a dedo a ningún famliar ni en este ayuntamiento ni en ninguna administración". "A la persona a la que se refieren antes der ser yerno ya era bombero", adujo. Ante la acusación de ser "un vividor de la política" que le dirigio el concejal de Personal, el popular replicó que de otra manera solo los funcionarios podrían dedicarse a ella, insinúo que algunos puestos pasan de padres a hijos y argumentó que su partido ganó las elecciones y posteriomente confió en él durante dos mandatosc omo diputado. Por contra aseguró que Luciano Huerga "gobierna por casualidad" y le afeó que pasara de cobrar 4.000 euros como profesional a 45.000 como alcalde, pese a haber defendido un tope de 40.000. Entonces Manuel Vega anunció que el PP seguirá haciendo oposición y propuestas aunque le parezca mal alcalde. "Benavente sabe que hay instaurada una dictadura castrista y chavista. Aquí no puede abrir nadie la boca porque solo ellos tienen razón y solo saben ellos todo". "Haya paz y dejemos las trinchera porque el año que viene será muy duro sobre todo para los que no tiene trabajo", añadió a renglón seguido. Entonces Vega definió a los ediles del Gobierno de "carpinteros" porque "les pierde la boca y "solo saben hablar y constituir mesas de negociación y de empleo".