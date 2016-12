El PP acepta el proceso de funcionarización de los bomberos, pero desconfía de PSOE e IU

El Partido Popular se mostró ayer "totalmente de acuerdo en que se tiene que funcionarizar el parque de bomberos para dar una solución a esta situación irregular", pero expresó su desconfianza hacia la gestión que ha realizado y está realizando en este asunto el Gobierno de coalición de PSOE e IU y se preguntó por boca de sus portavoces con qué criterio el equipo de Gobierno va a despedir a unos trabajadores de la plantilla y no a otros.

El tercer portavoz del PP, Manuel Vega, que acusó al alcalde de "mentir" y "difamar" al vincular al PP con el requerimiento de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento -atribuyó de hecho la denuncia a José Antonio Aguilar, un trabajador despedido-, criticó también la "incorrección" y la falta de "ética" de Luciano Huerga por utilizar el escrito de la oposición en la sede del PSOE con "fines políticos".

Vega explicó en una larga rueda de prensa que en la plantilla de bomberos hay malestar y un ambiente hostil hacia el equipo de Gobierno porque sus ocho trabajadores están haciendo 4.000 horas pero cobrando por 1.700; porque los funcionarios que se contraten harán 1.700 horas y no 4.000; y porque aunque se contraten otros dos laborales "tenemos dudas" de que se vaya completar el cuadrante y los turnos de trabajo y descanso no se vean afectados. Según Vega, si Trabajo dicta una resolución en relación con el personal necesario, para prestar el servicio se necesitarían hasta ocho empleados más, razón "por la que no vemos la punta por ningún lado", dijo. Además, terció el segundo portavoz, Jose Manuel Salvador, la plantilla "tiene miedo a sufrir una discriminación laboral y temor a una mayor debilidad en relación con otras personas que pudieran acceder a las plazas" cuando salgan a concurso.

Vega aseguró que esta situación no es nueva y se ha dado con gobierno del PP y del PSOE hasta la actualidad, de forma "que todos hemos echado gasolina", dijo y criticó que PSOE e IU tiren de la bolsa para contratar personal laboral a la vez que critican que así lo hiciera sus antecesores.

De cualquier modo el edil aceptó el proceso de funcionarización. "Perfecto -dijo- pero que el sistema sea transparente, objetivo y que no cree agravios", y aseguró que en la comisiones informativas habían preguntado reiteradamente por qué "el corte" (el despido de algunos trabajadores) lo dieron en las jubilaciones y no en trabajadores que cuando PSOE e IU comenzaron a gobernar no estaban en fraude de ley pero dejaron que esa situación se consolidara. "Éramos conscientes de que había que dar una solución al parque y dijimos que a partir de ese momento y a medida que se produjeran las jubilaciones se fueran cubriendo esas plazas" con funcionarios, agregó, haciendo al alcalde responsable de la situación.

Con anterioridad Vega aseguró que el parque de bomberos (cedido a la Diputación) no es del Ayuntamiento de Benavente, sino de siete municipios más a los que afecta estas decisiones, aunque no ha habido ningún anuncio en este sentido, advirtió que si el Ayuntamiento cierra el parque de bomberos el de Rionegro prestará el servicio.

Vega culpó también al equipo de Gobierno de haber arrojado la toalla en la negociación con la Diputación conformándose con los 20.000 euros para el proceso de funcionarización al verlos en los presupuestos del Consorcio. Según el popular, la negociación estaba aún sobre la mesa. "Es asombroso que no lo pelearan", apostilló.

El concejal negó que hubiera sido viable que la Diputación absorbiese la plantilla de bomberos laborales que pagan los contribuyentes benaventanos, pese a que esta posibilidad, de la que es conocedor, estuvo sobre la mesa en la primera negociación entre el Ayuntamiento y el Consorcio Provincial.