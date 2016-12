Las defunciones ya triplican el número de nacimientos en la comarca benaventana

El panorama demográfico en la comarca benaventana no puede ser más desolador. A la pérdida sistemática de población y al envejecimiento hay que sumar la brecha cada vez más grande entre nacimientos y defunciones. El crecimiento vegetativo no solo volvió en 2015 a ser negativo, según los datos detallados publicados por el Instituto Nacional de Estadística, sino que empeoró cuantitativamente. En Benavente y los Valles el número de defunciones ya triplica los nacimientos registrados, esto es, por cada niño que nació ese año fallecieron tres personas.

En números redondos, en la cabecera y en el resto de localidades de la comarca se registraron 179 nacimientos (21 menos que el año anterior), y 565 decesos (12 más que un año antes). El saldo es de 386 defunciones más que nacimientos, un 9,3% más que en 2014.

Otro dato sobre los movimientos naturales de la población comarcal da una idea de cual es la situación en la actualidad: en un total de 29 localidades de Los Valles no se registró ni un solo nacimiento. Por contra, en el conjunto de la comarca sólo en un municipio, concretamente en Villageriz, no se produjo ningún deceso ese año. Salvo en esta localidad, en todos y cada uno de los municipios de Benavente y los Valles el crecimiento vegetativo arroja en cualquier caso saldo negativo. No hubo ninguna localidad donde el número de nacimientos fuera mayor que el de decesos, si no al contrario.

El 65% de los nacimientos se produjo en Benavente, donde también se registró el 34% de las defunciones de todo el territorio comarcal. Desde el año 2012 la natalidad en Benavente ha caído de forma sostenida mientras que los decesos, o se han mantenido en cotas similares a años anteriores o han aumentado (en 2014, se alcanzó la cifra más alta de defunciones en un año, 205). En la comarca las cifras se invierten: 371 muertes (el 66% del total) y 62 nacimientos (el 35% de todos los registrados).

Por sexos, en 2015 nacieron más niños que niñas (98 varones frente a 91 mujeres), y fallecieron también más hombres (293 varones frente a 272 mujeres).

Tampoco el dato sobre matrimonios sale bien parado. En Benavente el número de nupcias apenas varió, y en el conjunto de la comarca aumentó mínimamente. No obstante da una idea de la situación el hecho de que en 34 localidades de Benavente y los Valles no hubiera en 2015 ninguna boda. Las que hubo en cualquier caso fueron casi íntegramente de distinto sexo, aunque también se produjo un matrimonio del mismo sexo en Quiruelas de Vidriales.