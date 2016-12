Cuando uno se hace pequeño

Creo que una sola vez al año nos hacemos pequeños, niños, muchachos o casi hombres. Y esa sola vez es la noche de Nochebuena. Pero el caso es que, si hacemos una encuesta entre todos los mortales, saldría un tanto por ciento muy alto de aquellos a los que no nos gusta la Navidad. Cuando veo el engañoso "spot" publicitario de la anciana pidiendo más sillas para sentar a la multitud que acude a su casa, presiento que es una gran mentira, porque, por desgracia, ocurre todo lo contrario: cada vez van sobrando sillas o las vemos vacías a nuestro lado.

Pero seguimos siendo niños, seguimos entonando o canturreando un villancico mientras conducimos o cuando paseamos contemplando los escaparates llenos de navidad.

Es bueno enterrar por unos días el hacha de guerra y mostrar el lado bueno, el más humano, la ternura, la bondad, armarnos con la paz para sonreír a los demás deseándoles felices fiestas. Es bueno el regreso a nuestra infancia cuando en realidad éramos niños y obrábamos como niños.

Niños sin malicias, niños traviesos que corrían alrededor del árbol o azotábamos a la pandereta ante el belén.

Lo demás no importaba, no había más allá del turrón, de las figuras de mazapán, de los polvorones. Todo giraba en torno a la familia unida, a los que llegaban de lejos. Nada existía fuera de los días fríos, de las noches heladoras o bajo el manto de la nieve. Porque entonces nevaba más que ahora, porque las navidades eran más frías, menos ruidosas y más de nieblas continuas.

En la cocina lo de siempre, lo clásico: la lombarda, el cardo, el pollo o el pavo o el besugo, si es que se estaba al alcance de estos majares, porque también entonces el pollo era un manjar.

Una noche como he dicho sin ruido, una noche de calles vacías por las que al avanzar se escuchaba aquí y allá, tras los balcones, el cántico de los villancicos. Los bares, como cualquier otro establecimiento público, cerrados, solo dentro de las iglesias los feligreses asistían a la misa del gallo.

Vuelvo a ser niño para traer todos los recuerdos que guardo de aquel tiempo. En la cocina mis tías y mi madre preparando la cena y nosotros los amigos, yendo de casa en casa por el barrio de La Soledad para pedir el aguinaldo a cambio de entonar en la puerta un par de villancicos. El saludo era el mismo y en la boca se cambiaba el, buenas noches, por feliz navidad. Los odios, los enfados, los recelos, las envidias se escondían y se alzara la bandera blanca de la paz para unos días de armisticio tras los cuales volver a lo de siempre: las deslealtades y los engaños.

Hoy no hay paz, solo un simulacro de buenas intenciones. Hoy no se esconde nada porque ya nos conocemos todos. Hoy no importa el hambre o la guerra, porque convivimos constantemente con ellos. Hoy no se pasea la Navidad y menos la paz por los lugares en conflicto y todo lo más, volvemos la cabeza para no ver a los niños mendigando o los mayores matándose o emigrando de una parte del mundo a otra buscando al menos tranquilidad, que no trabajo ni alimento.

¿Cómo podemos desear la paz cuando no hacemos nada por alcanzarla? ¿Cómo podemos llevarnos el pan a la boca si huimos, o nos alejamos a toda prisa cuando alguien extiende la mano pidiendo lo que nos sobra en los bolsillos tras el gasto diario del chateo?

Hay una navidad amarga que no queremos ver, que nos duele y nos molesta, por eso abrimos las puertas de cafeterías, de discotecas, de bares, donde nos olvidarnos de todo y nos emborracharnos de regeton.

No somos ni mejores, ni peores que nuestros mayores, simplemente, somos diferentes y lo malo es que estamos educando a los hijos en esa indiferencia.

Los terroristas no duermen, no pierden el tiempo, necesitan el golpe de efecto para recordarnos que están ahí intentando cambiar el mundo. Herodes buscando y matando a inocentes. Pero habría que preguntarse si entre los que matan no hay también inocentes.

A veces me pregunto si los políticos tienen corazón o al menos lo tienen como el nuestro. Si su corazón es un corazón gélido que no sufre, no siente.

Habría que recordarles el estribillo del villancico clásico: "la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos para no volver jamás".

Y en esa nuestra ausencia, ¿qué mundo les vamos a dejar?