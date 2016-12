Decretado el cierre por ilegalizable de la iglesia evangélica de la calle Miguel Delibes

La iglesia evangélica Casa de Gloria "Verbo de Dios" no es legalizable según los técnicos.

La iglesia evangélica Casa de Gloria "Verbo de Dios" no es legalizable según los técnicos. Foto J. A. G.

Los informes urbanístico y jurídico determinan que el local no reúne las condiciones exigibles para este tipo de espacios de pública concurrencia y concluyen que desde el año 1992, momento en que el local se abrió como una tienda de ropa, ha sufrido numerosas modificaciones sin amparo de licencia.

El Ayuntamiento ya ha notificado la resolución a la Asociación Multirracial de Inmigrantes, ordenando el cese inmediato de la actividad que el local no reúne las condiciones de seguridad, accesibilidad, instalaciones e insonorización exigibles para la implantar la actividad, y que la misma no resulta legalizable en tanto no se depure la situación urbanística del local donde se desarrolla.

Del mismo modo recuerda a los titulares que la normativa establece que si la actividad no pudiera legalizarse por incumplimiento de la normativa vigente, se deberá proceder a su clausura, como es el caso, por lo que también advierte de que si no se cumple voluntariamente la orden de suspensión de actividad se ordenará el precinto del establecimiento.

El local posee acceso desde la Calle Miguel Delibes y se encuentra compuesto por tres piezas, una principal de unos 140 metros cuadrados amueblada con un atril y una serie de sillas para publico, un aseo, y un almacén que se conecta con la pieza principal a través de un agujero en la pared. Está dotado de agua corriente, suministro eléctrico, equipos de amplificación sonora y estufas de butano.

Literalmente, el informe urbanístico tras la inspección girada por los técnicos municipales señala que examinados los antecedentes disponibles "se constata que la última configuración autorizada del local no se corresponde con la existente. Cuenta por tanto el local con diversas modificaciones sin que se haya localizado la licencia que las ampare".

Las más significativas son "la modificación de la delimitación del local, que ha sido ampliado a costa del local contiguo entrando a mano derecha; la ejecución de un forjado en el local que divide el mismo en dos plantas (el acceso a la superior se realiza desde el local contiguo y una zona de la misma se encuentra parcialmente acondicionada con instalaciones y acabados propios de las viviendas); y la existencia de una pieza al fondo del local (almacén) al que se accede a través de un agujero. Detrás de esta pieza existe otra que no posee acceso".

A la luz de estos hecho, Urbanismo concluye que la implantación de la actividad que se está desarrollando no puede resultar legalizable en tanto sea depurada la situación urbanística del local.

Pero al margen de esta situación, la implantación de un uso dotacional o lugar de reunión en un local "exige la tramitación del correspondiente cambio de uso, vinculado por un lado al cumplimienlo de las determinaciones establecidas por el planeamiento municipal, y por otro al cumplimiento de la normativa técnica de aplicación", precisa el informe. El cumplimiento de la normativa conlleva obras de acondicionamiento general del local "más allá de las que de por si ya resultan precisas para la restauración de la legalidad urbanística para el último uso autorizado", recuerda a renglón seguido.

De los cambios realizados sin amparo de licencia están glosados en siete expedientes urbanísticos diferentes desde el año 1992.