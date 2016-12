La Comisión de Industria del Congreso votará declarar estratégica la biorrefinería de Barcial

Los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unios Podemos-En Común Podem-En Marea han presentado una proposición no de ley a la Mesa del Congeso de los Diputados para instar al Gobierno a considerar el proyecto de Bjorrefinería Multifuncional de Barcial de Barco como proyecto estratégico, y para analizar e impulsar las posibles herramientas financieras de ámbito estatal y europeo que apoyen el cierre de la estructuración financiera del proyecto e impulsen el inicio de la actividad.

La PNL se apoya en el acuerdo alcanzado en el mes de marzo por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, que considera el proyecto de Biorrefineria multifuncional de Barcial de Barco como proyecto estratégico para la reindustrialización y revitalización de la comarca de Benavente y Los Valles de la provincia de Zamora.

El argumentario de la proposición subraya que además, el proyecto representa un modelo replicable y puede plantearse como modelo de reindustrialización para otras zonas establecidas como prioritarias en el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León; como Salamanca, Palencia (Monzón de Campos), o Miranda de Ebro.

Del mismo modo, recuerda la PNL que recientemente, la plataforma Prorrefineria ha recibido el apoyo desde la Unión Europea, y en nombre del Presidente Juncker, "reconociendo y subrayando la importancia de este tipo de proyectos para el futuro y el desarrollo de la agricultura europea".

Del mismo modo precisa que actualmente, el proyecto está siendo promocionado por emprendedores, y la Junta de Castilla y León, a través de la Lanzadera Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda está impulsando y trabajando con el objeto de elaborar la estructuración financiera del mismo.

El documento está estructurado en 16 puntos que dan cuenta de las características fundamentales del proyecto y que se resumen como siguen:

La actuación no incide en el canal alimentario. Gracias al uso de remolacha se producen 5 tm/ha de piensos (ratio que hace que el proyecto, no solo no incida en el canal alimentario, sino que tenga un balance positivo gracias a la producción de pulpas y de granos secos de destilería con solubles de maíz -DDG's-). La planta necesita una superficie de 7.000 hectáreas de remolacha y 14.000 hectáreas. de maíz frente a otros modelos que necesitan entre 10 y 12 veces más superficie (motivo por el cual, existe un coste de oportunidad muy importante y favorable a la implantación de este modelo).

Este coste de oportunidad y las ventajas comparativas del proyecto, hacen que constituya un modelo estratégico y competitivo.

El proyecto contempla la cereación de cien puestos de trabajo directos en planta (operativos anualmente, entre industria y acuerdos con las Universidades) y en torno a 1.000 puestos de trabajo entre camioneros, agricultores, transportistas, sin contar otros indirectos en servicios auxiliares. Cuando se incorporen las calderas de biomasa, se crearán otros 20 puestos de trabajo más, en limpieza y desbroce de monte, desde la zona de Barcial del Barco hasta Sanabria.

Las estimaciones de los proyectistas indican que se generarán más de 100 millones de euros al año en impuestos de los cuales el 58% aproximadamente repercutirán en las arcas de la Hacienda Autonómica (si el etanol se mezcla a nivel nacional, cumpliendo la Directiva Europea que ahora obliga antes del 2020 a mezclar un 7%, habiendo cuota para dos plantas como la presente hasta llegar a dicha cifra. También se ingresarán 80 millones de euros al año de exportación del producto, lo que aporta valor añadido y equilibrio a las importaciones y exportaciones de Castilla y León y de España (en caso de exportación) y por ende generará ahorro.

Se trata de un proyecto Pionero en Europa, sin riesgo tecnológico y con tres patentes aprobadas, propiedad y autoría de un ingeniero local, una de ellas con examen previo y AAAA (máxima calificación). Además generará 75 millones de euros de riqueza aportada al año por la industria en Valor Añadido Bruto en un radio de 70 kilómetros, en pago de materias primas, transporte, salarios, industrias anexas, y otras. El proyecto cuenta -según Magadala- con socios tecnológicos e industriales de primer nivel, el primero una multinacional extranjera y el segundo una empresa.

Todos los sindicatos agrarios ya han firmado acuerdos de suministro: UPA, COAG, ASAJA, UCCL, y han apoyado públicamente la implantación de la Biorrefinería, calificándola como el proyecto agroindustrial más importante para la región. Además, el proyecto es apoyado por todas las instituciones de la provincia de Zamora: Diputación, Ayuntamiento de Zamora, Ayuntamiento de Benavente y todos los Ayuntamientos de pueblos ubicados en el entorno de afección social de la industria, entre los que se encuentra el de Barcial del Barco. Se ha creado una plataforma de apoyo al proyecto intregrada por agentes sociales, sindicatos, CEO-CEPYME, Cámara de Comercio e Industria de Zamora, y todos los partidos políticos de Zamora. De igual modo la empresa cuenta también con acuerdos de venta, por lo tanto no existe, a fecha de hoy, riesgo comercial. Además, está siendo apoyado en otros países, como Brasil.

En principio se va a producir bioetanol, piensos y electricidad, lo que en un futuro, va a permitir producir/viabilizar también: azúcar, bio-plásticos, bioelectricidad, aceites, hortícolas, bio-olefinas, biogás, y un sinfín de productos más sobre una base industrial que trabaje todo el año y tienda a un complejo integrado bioquímico y alimentario. La segunda generación se incorporará sobre la primera al igual que líneas de producción de alimentos; piensos, hortícolas y otros. También generará sinergias con nuevos negocios y proyectos con la Universidad; siendo por lo tanto generador de I+O+i. El modelo de negocio industrial es replicable y estratégico tanto en el ámbito alimentario, como agrario, ganadero y energético para Zamora y para Castilla y León, España y Europa.

Magdala considera el proyecto como estratégico para el sector de la remolacha de Castilla y León. Es una solución a la pasada OCM del azúcar y para reindustrializar antiguas zonas donde hubo azucareras como Benavente, ayudando también a la liberación de las cuotas previstas para el 2017. También es un proyecto importante para fijar una correlación entre piensos y producción de leche, entre otros productos, con lo cual el modelo replicado en otras zonas podría vincularse a programas estratégicos para ayudar a viabilizar al sector lácteo desde el coste del pienso, principal coste de producción de la leche.