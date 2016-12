El año 100 de Valeriana

El 10 de enero de 1917 nevó en Villalobos Aquel invierno fue muy frío. Su padre le recordaría a Valeriana las circunstancias de su nacimiento, cuando la Gran Guerra llevaba tres años consumiendo Europa. El día 10 Valeriana Sánchez Caño será centenaria. El invierno 100 de su vida poco tiene que ver con el invierno que la vio nacer, aunque alguna similitud queda. Alfonso XIII era el rey de España entonces. Hoy su biznieto Felipe VI es el Jefe del Estado español en un mundo transformado y cambiante donde el cambio climático -algo insospechado entonces- hará seguramente inviable que aquella nevada se repita.

Valeriana fue la sexta de siete hermanos, y ha sido madre de seis hijos; los tres primeros nacieron con una diferencia de un año. "Por desgracia un hijo me falta, y ahora un nieto de 43 años que he perdido como su padre. Me acuerdo de la familia todos los segundos", explica.

Las pérdidas le vienen a la palabra como los recuerdos, como el día que estalló la guerra civil. La familia había llevado tortillas para merendar a una finca de guisantes donde se había organizado una fiesta. Al volver al pueblo en aquel verano caluroso la población estaba revuelta. "A los pocos días a la gente inocente la montaban en los camiones y había gente con escopetas por las calles. De mis tres hermanos el más pequeño fue a la guerra. Entonces se pasaba hambre y había que ir adonde el extraperlo a comprar aceite...", relata.

"¿Qué invento le parece el más importante de todos los que ha conocido en su vida?" Responde sin titubear: "Lo más importante es que se puede comer lo que se quiere".

Valeriana está bien de salud y cuenta su secreto. "En 99 años nunca he pisado un hospital" asegura recordando que su padre falleció con 63 años por una grave enfermedad. Valeriana cocina y limpia la casa, y sobre todo se ocupa de su jardín, un jardín con rosales, margaritas, dalias y numerosos tiestos de geranios, que intercambia con las vecinas. Es una de las razones de su vitalidad, explican sus hijas. Valeriana ya ha recibido un regalo anticipado por su cien cumpleaños que enseña orgullosa: una pulsera que le ha regalado la madre superiora del convento de La Asunción de Villalobos, el pueblo que la recibió bajo una nevada hará cien inviernos el día 10 de enero.