El PSOE aumenta la presión sobre Sáez por la situación de Puebla y del Hospital

El PSOE incrementó ayer la presión política sobre el consejero de Sanidad Antonio María Sáez por la falta de médicos en Sanabria y el mantenimiento del cierre de la primera planta del Hospital de Benavente y las derivaciones de pacientes a Zamora. Los socialistas, que exigen la dimisión de Sáez, han hecho un llamamiento público a benaventanos y sanabreses para que se quejen y reclamen por los recortes que están padeciendo, y para que participen en la movilización prevista en Puebla en enero.

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito lamentó que el consejero de Sanidad no haya rectificado y le ha pedido que reflexione y se vaya. "Que reconozca los trastornos que está ocasionando en la comarca de Benavente y en Sanabria por el empecinamiento de mantener cerrada la primera planta del Hospital de Benavente, por la falta de médicos en Sanabria, y por el incremento de las listas de espera que es un escándalo: hemos subido un 230% y en el caso de las consulta de rehabilitación más del 1.000 por cien", explicó.

El Hospital de Benavente, ha recordado, "se hizo cuando Sáez era gerente regional de salud para evitar desplazamientos a Zamora", pero en la actualidad "todos los benaventanos tienen que pagar la nefasta gestión del consejero y el sobrecoste de 577 millones de euros por el Hospital de Burgos" y en lugar de ingresar en Benavente ingresan en Zamora por "una política economicista". "Si no hacen faltas cama, qué hacemos con las cinco plantas del Hospital Provincial que se están concluyendo y por qué no llegar a la maquiavélica decisión de cerrar el complejo asistencial de Zamora porque hay camas libres en Valladolid", se ha preguntado. "Si no toca la lotería en Zamora que nos toque la salud: la mejor lotería es que este señor se vaya", reclamó.

"Explotación"

El senador y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, que describió como un "lujo" que ocasionalmente algunos pacientes sanabreses ingresen en el Hospital de Benavente en lugar de hacerlo en Zamora, denunció una pérdida preocupante de la calidad de la sanidad en Sanabria. Tras años mejorando con la implantación de UVIS, pediatría, matrona y otras especialidades, el proceso se está revirtiendo. "Hay un punto inflexión y en vez de ir ganando espacio, estamos empezando a perder", alertó.

Fernández calificó de "nefasta" la organización de la Atención Primaria en Zamora y culpó de ello directamente al gerente provincial. "No se puede entender como los médicos de área se van a otras provincias si no es por la mala gestión que hace el gerente", dijo reclamando su cese y explicó que la merma de médicos ha colocado a la zona con siete facultativos para realizar guardias y a cinco médicos para atender 10 demarcaciones.

En enero, Fernández cree "imposible" que se solucione la situación de las guardias. "Están agotando y explotando a la plantilla. Además juegan con las cartillas, enfrentan a los médicos y están jugando sucio con los profesionales". "Nos vamos a movilizar, vamos a echar el resto. No podemos querer avanzar en calidad si retrocedemos en servicios", anunció.

Desmarque

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, explicó que todos los benaventanos han sufrido o conocen por alguien lo que está pasando en el hospital y los colapsos en urgencias. "Nos están engañando tanto el gerente y el consejero porque lo que existe es una necesidad de la apertura de la primera planta y derivan innecesariamente a los benaventanos a Zamora maquillando las cifras". Huerga ha reclamado que se abandone esta política economicista "mal entendida" y al consejero que reflexione, visite el hospital y vea lo que está ocurriendo.. Huerga apuesta por el diálogo constructivo y se ha desmarcado de la propuesta de IU de declarar al consejero persona non grata "porque no nos lleva a ningún sitio. "Exigiremos su dimisión y la del gerente regional si no dialogan. No queremos ser una sucursal sanitaria ni practicar el turismo sanitario derivándonos a Zamora", dijo.