Sáez da razones económicas para no abrir la primera planta del hospital benaventano

El consejero de Sanidad atribuyó ayer la no apertura de la primera planta del Hospital de Benavente a razones económicas. Antonio María Sáez, a preguntas de los periodistas, aseguró en Zamora no tener empacho en decir que "no me cuesta decir que no debemos gastar más que lo que debemos gastar". Según el consejero de Sanidad "lo que tenemos que dar es una respuesta adecuada a las necesidades de hospitalización, pero no tener recursos sin utilizar" "¿Debemos añadir otras 26 otras 30 para que estén sin ocupar? Esa es la pregunta", argumentó.

La gestión de "recursos públicos que son de todos los ciudadanos" y "la obligación de gestionarlos adecuadamente", según dijo, es la primera razón de que una planta del hospital permanezca cerrada, pero el consejero volvió a insistir en que las derivaciones que se producen a Zamora responden a decisiones médicas en respuesta a patologías de los pacientes que requieren una atención especializada que no se presta en Benavente. Con todo, Antonio María Sáez afirmó de nuevo que "probablemente este mes, por la difusión que pueda tener el virus de la gripe, precisemos utilizar esas camas" y se abra la planta cerrada.

El consejero ha dicho confiar también en que el Gobierno regional descarte la petición de dimisión que ha anunciado el PSOE. "Estaré encantado de comparecer y espero que el Gobierno no atienda su petición. No creo que mi dimisión por este motivo sea razonable", dijo y se remitió al debate mantenido la semana pasada en las Cortes con el procurador socialista José Ignacio Martín Benito. "Le pregunté, quiere que tengamos 145 camas libres más 26. ¿Esa es la propuesta que hace el PSOE? Me parece que lo que tenemos que hacer es garantizar a los ciudadanos de Zamora sus necesidades de hospitalización en el lugar más adecuado, y eso no lo decido yo, eso lo deciden los facultativos cuando ordenan o prescriben el ingreso o el alta del paciente", reiteró y aseguró que este lunes (por ayer) tras un fin de semana durante los que no se suelen dar altas "había 95 camas libres porque no se han necesitado".

Lo cierto es que ayer en Benavente el Hospital estaba al completo, aunque durante el día apareció como libre una cama por el alta de un paciente pese a que ya estaba previsto un nuevo ingreso.