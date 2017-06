De la máquina de escribir a Internet

Lleno completo en el paraninfo del Colegio Universitario. Y es que la ocasión lo merecía, puesto que el lugar albergaba ayer el primero de los actos del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para conmemorar el 120 aniversario del diario.

La directora Marisol López del Estal hizo en esta ocasión de maestra de ceremonias para dar la bienvenida al público a una edición del Club "muy especial" por estos 120 años de vida, casi una veintena de los cuales ha estado acompañado de este club de prensa "por el que han pasado personajes de todos los ámbitos, con grandes nombres de la literatura, la música, el cine, la economía, la política, el mismo periodismo o la historia", enumeró. Este foro "evidencia la pluralidad y el acercamiento a la cultura que propugnamos desde el periódico", subrayó, dando las gracias a Carmen Ferreras, habitual presentadora, "por su buen hacer" durante tantos años.

Según explicó López del Estal, este primer acto quería estar dedicado "a los auténticos protagonistas, los lectores, para que nos conozcan todavía un poco más de cerca. Nos gusta presumir de formar una gran familia, de ser, incluso, el cordón umbilical de quienes han tenido que dejar su tierra por motivos forzosos o voluntariamente", apuntó.

Cita diaria

"Desde aquel 1 de febrero de 1897, generaciones de zamoranos han formado parte del personal y la plantilla de periodistas o acudido a la cita diaria con esta cabecera centenaria", valoró la directora, quien reconoció para finalizar su intervención que "no ha sido un camino fácil y nada hace prever que sea menos difícil continuarlo. Nos aguardan grandes retos, tanto al periodismo como a esta tierra, pero creemos en la profesión y en el futuro de Zamora", señaló antes de dar paso a la proyección que bajo el título "43.800 días" -en referencia a las jornadas que han pasado desde aquel 1 de febrero de 1897 en el que se puso en marcha EL CORREO DE ZAMORA- resumió el día a día en la redacción y realizó un recorrido por todas las épocas del diario, revelando además algún que otro secreto profesional. Desde el área digital, la última incorporación a la empresa, hasta los compañeros de administración o las secciones de local, comarcas, deportes y talleres, donde las noticias se trasladan al papel, además de la sección de Benavente, que cuenta ya con 17 años de historia, tuvieron su tiempo en el metraje, que se cerró con el saludo de aquellos zamoranos que viven en el extranjero pero que siguen muy de cerca la actualidad de su tierra, a pesar de la distancia. Y es que, como subrayó la directora del diario, "el secreto de mantenerse tantos años está no solo en el esfuerzo diario y en el gran equipo que hay detrás, sino también en nuestros lectores, ahora no solo en papel, sino también por Internet".

Más de un siglo

Otro recorrido histórico, esta vez con palabras en vez de imágenes, fue con el que obsequió el catedrático Miguel Ángel Mateos, quien realizó un completo recorrido por todas las épocas por las que pasó el diario desde 1897, con Maximino del Barrio como director, "quien siempre esperaba el maná con algún artículo especial". Más de treinta años en los inicios con cuatro páginas "que cumplían el programa de seguir la enseñanza de la Iglesia, la razón de los sabios, la experiencia de los siglos y, sobre todo, explicarlo a los demás en un sentido pedagógico", enumeró. Principios que quedaban reflejados en su cabecera.

También añadió a la conferencia sus propios recuerdos alrededor del periódico. "EL CORREO llegaba a casa de mi abuelo, donde me crié, y con él aprendí a amar Zamora y a escribir y leer", confesó.

Por último, consideró que LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA "está siendo el faro motor que sustituye a los cronistas porque relata el hacer cotidiano, la pugna, la opinión y sobre todo los principios liberales y democráticos que no presiden al principio del periódico, pero gracias al diario, se llega a ellos. Gracias a la lectura y a la prensa llegamos a la libertad y a la democracia". De hecho, estimó que si algún día falta el periódico -"espero no verlo", consideró- "notaremos muchísimo su ausencia".