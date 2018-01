Zamora | Asaja impugnará las elecciones agrarias "si no se garantiza un funcionario por mesa"

Asaja de Zamora impugnará las elecciones agrarias del día 11 de febrero si no ve garantizado el cumplimiento de la ley electoral que "obliga a tener un funcionario por mesa electoral". Es decir, "las 94 mesas deben estar cubiertas, de lo contrario lo denunciaremos" anunció el presidente del sindicato en Zamora, Antonio Medina, quien cuestionó el proceso mucho más allá de este "detalle".

"Son unas elecciones chapuceras porque, además de que mucha gente se ha quedado descolgada, han eliminado el voto por correo para sustituirlo por el anticipado que solo se puede hacer en una mesa en Zamora. ¿Qué va a pasar con la gente que vive lejos, en zonas como Sanabria, es que ni se molestan. Creemos que este proceso electoral no es el adecuado" incidió Medina. Y así se lo ha comunicado por carta a la jefa del Servicio de Agricultura, advirtiendo de que "estaremos muy pendientes ante cualquier anomalía".

El presidente de Asaja Zamora aprovechó también la presentación de la candidatura, con la presencia del líder regional Donaciano Dujo, para contestar a ciertas alusiones de la Alianza UPA-COAG, a la que acusó de "coaccionar y meter miedo a la gente".

Especialmente dolido con la referencia al "desvío" de 400.000 euros destinado a cursos, Medina admitió que "hubo un problema porque no se justificó en tiempo y forma y que encima derivó en un a deuda asumida por 18 socios", para hablar después de "falta de consideración" por sacar a la luz un problema de hace 17 años. "¿Qué les parecería si yo dijera que gente de UPA de Extremadura ha estado hasta en la cárcel por estas cosas?".

Antonio Medina cuestionó también la "alianza" de UPA y COAG recordando que ésta última se desmarcó de la manifestación de agosto para reclamar ayudas de la sequía. "Que dejen los protagonismos e insultos a un lado, no quiero seguir por ahí pero si van a querer guerra la tendremos; tengo una buena bomba para el final si siguen en esta línea" advirtió el líder provincial de Asaja. "A mi no me van las fotos, como a ellos, sino trabajar para conseguir resultados. Fui el primero que hablé del gran problema de la fauna, el primero que planteé el problemas de los purines y encima pusimos soluciones sobre la mesa. Así que nada de demagogia porque lo que están haciendo (en referencia a la Alianza) es fastidiar y los agricultores, que están hasta las narices de que les tomen el pelo".

Tras el tono contundente de Medina, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, se mostró más comedido, aunque no menos crítico, para denunciar igualmente la "injusta" privación del ejercicio al voto en estas elecciones "a más de dos mil agricultores de Castilla y León".

Recordó que Asaja "es la única organización representativa en las 9 provincias" y apeló al voto "útil" porque UCCL "no va a ser representativa en Zamora" y la Alianza "será la segunda a nivel regional, la segunda o tercera a nivel nacional y tampoco va a ser representativa en otras provincias de Castilla y León".

Dujo enarboló la bandera de la unidad en Asaja frente a otras organizaciones "que se han dividido por problemas personales". Cargó contra una "Alianza que solo es electoral porque temen que si van divididos no saquen el 15% de representación necesaria. Solo les une el miedo a perder representatividad". El presidente de Asaja regional contestó también a quienes cuestionan su compromiso en la calle. "Hemos estado en las mayores movilizaciones del campo en Castilla y León: la marcha verde de los 90, la marcha blanca de 2016 y la de la sequía de 2017. En ninguna ha estado la COAG".

Sobre los principales caballos de batalla, Dujo apuntó que Asaja luchará por "conseguir una precios justos porque el 70% de nuestros ingresos viene vía venta de nuestros productos". Y ante la negociación de la financiación de la PAC, advirtió que ante una Europa "más dividida que nunca, nuestra postura es mantener una prórroga más la PAC actual porque lo que viene es con menos dinero".

El líder regional de Asaja defendió unos seguros con "más coberturas", más concentraciones y reconcentraciones, que el lobo "esté donde no cree perjuicios" y que se controle "tanta fauna que está infectando nuestras cabañas ganaderas".