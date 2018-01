Los agricultores duplican el número de hectáreas aseguradas

El campo no quiere tropezar dos veces con la misma piedra y la contratación de seguros frente a la sequía se ha duplicado ante las incertidumbres que persisten en el horizonte. La consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, desveló, en Los Desayunos de Ical, que los profesionales del sector contrataron hasta el 15 de diciembre, 13.356 pólizas sobre 816.500 hectáreas; frente a las 6.229 sobre 403.323 del año anterior.

Sementera

Milagros Marcos destacó que aún es pronto para conocer cómo se ha desarrollando la sementera en la Comunidad y deseó que llueva y nieve porque "la falta de agua es importante en este momento". "Si llueve se puede resolver la situación, aunque no se en qué porcentaje y si nieva y se acumula agua el regadío está salvado". Sin embargo, asumió que el agua "ahora no está garantizada porque no hay reservas" y lo "razonable" es sembrar "aquello que menos agua pueda necesitar". "Es una cuestión de prudencia", dijo.

Así, Marcos razonó que "en un negocio que depende tanto de la climatología, lo más razonable es tener seguros" y en este caso hay una financiación muy importante de la Junta, que ha triplicado los apoyos respecto a 2015; y del Estado. Las medidas para habilitar préstamos estarán abiertas hasta finales de enero. Las líneas de apoyo han llegado ya a 10.473 personas.