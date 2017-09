867 agricultores de la provincia piden préstamos bonificados contra la sequía

Las medidas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León para paliar las pérdidas originadas por la sequía a los profesionales del campo han tenido una acogida desigual en la provincia de Zamora, aquellas destinadas a los ganaderos han resultado ser más populares que las pensadas para los agricultores, según se desprende de los datos evaluados ayer por la Administración regional y los sindicatos en el Consejo Agrario Provincial.

205 explotaciones pecuarias extensivas solicitaron las ayudas al suministro de agua que cubren el 50% del gasto justificado en obras o servicios de abastecimiento, con un tope de 4.000 euros por explotación. El presidente provincial de COAG, Lorenzo Rivera, destacó que esta línea de subvenciones ofrece "una buena oportunidad a los ganaderos para años venideros" ya que les permite invertir en infraestructuras que garanticen el suministro de agua en sus explotaciones cada vez que escasee de forma natural. Zamora es la tercera provincia de Castilla y León que más solicitudes de este tipo ha registrado, el 11% del total, y para que todos reciban la máxima cuantía se ha ampliado la partida presupuestaria destinada a las mismas de dos a cinco millones de euros, informó el delegado territorial Alberto Castro, que preside el Consejo junto a la jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Rosa María Alonso.

En la otra cara de la moneda, la bonificación de intereses en préstamos preferenciales ha sido solicitada por 867 profesionales, una cifra que no llega al 20% de los 5.000 cotizantes de la provincia que podían optar a ellas. La mayor parte de la partida presupuestaria destinada a ayudar a los agricultores no se gastará, lo cual para COAG indica que "o bien no se necesitaba tanto dinero, o bien que el dinero no ha llegado a la gente que más lo necesitaba". Las previsiones eran que las ayudas llegaran "al menos al 30% de los agricultores a título principal, en la peor cosecha de la historia" y se han quedado por el camino, algo que Rivera achaca a que el campo es "una sociedad muy conservadora y la gente no se quiere endeudar". El representante sindical aplaudió, sin embargo, el cambio de parecer de la Junta que en un principio rechazaba las solicitudes presentadas por sociedades civiles, pero finalmente ha accedido a tramitarlas, "era injusto porque hay bastantes cotizantes dentro de esta fórmula", recordó Rivera.

En cuanto a las ayudas para la incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones, se han recibido 121 solicitudes hasta el 25 de septiembre, de las que 43 son de primera instalación, 31 de primera instalación con plan de mejora y 47 son planes de mejora, "esto supone que 74 jóvenes de la provincia han decidido dedicarse al campo y han recibido una ayuda, y esto es una buena noticia", destacó el delegado territorial.

Por último, dentro de las ayudas para la suscripción de seguros agrarios, se han presentado 700 solicitudes para seguros agrícolas y 1.127 para la póliza de retirada de animales muertos.