Las verdades de Juan el Bestia

Oye, pero al final, cómo va a quedar eso de las truchas, los cangrejos y las carpas?". Me pregunta Enrique, un amigo del pueblo, y no tengo respuesta: "No sé, la proposición del PP en el Congreso ha sido rechazada. Se supone entonces que se mantiene como estaba la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, incluida la sentencia del Supremo sobre especies alóctonas (invasoras), a las que se quiere exterminar; si se pescan no se pueden devolver al río, pero a la vez no se pueden transportar, no sé, una locura, porque, claro, los animales muertos , por ley, tampoco se pueden dejar en el campo". Tercia -o mejor, entra como un elefante en una cacharrería- en la conversación Juan el Bestia: "Estos lo que quieren es jodernos, acabar con todo, ya ni pescar podemos. ¿Qué beneficio vamos a tener del río si no; solo inundaciones; los que tienen costa la aprovechan a fondo, tienen playas, dinero, viven de eso. Nosotros no, nosotros ajo y agua. O sea que la carpa ahora es una especie no autóctona, después de 2.000 años, vamos, venga. Pero si está todo tan contaminado por las grandes ciudades que no hay otro bicho que aguante en el agua. Esto es una vergüenza. También se suponen que son especies alóctonas el tomate, el maíz y hasta el tabaco, que llevan aquí menos tiempo que la carpa. Manda huevos . ¿Y la trucha arcoíris?, pues que no hubieran repoblado ellos, la Administración? Le roncan los cojones. Nos están machacando?". Intento calmarlo porque los improperios suben de tono y empiezan a mirarnos: "¿Sabes lo qué pasa? Que los parlamentos están llenos de urbanitas y ellos hacen las leyes. No esperes que tengan ninguna consideración con quienes vivís en el ámbito rural. Muchas veces por desconocimiento y otras porque la filosofía imperante no coincide con los intereses del mundo rural. La guerra está perdida y solo os queda el pataleo?". La respuesta de Juan el Bestia prefiero no transcribirla, no es cuestión de herir sensibilidades.