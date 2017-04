UPA-COAG alerta sobre empresas de servicios que "estafan" al fisco y a sus clientes

La Alianza UPA-COAG daba ayer la voz de alarma de una estafa en la que están cayendo agricultores de toda Castilla y León, y que según denuncian estos sindicatos, las perpetran determinadas empresas de servicios agronómicos que defraudan a la Seguridad Social, pero las repercusiones legales las pagan sus clientes, los agricultores.

Los estafadores dispondrían de varias empresas de constitución legal que proporcionan mano de obra a los agricultores, pero a pesar de cobrar los servicios prestados "incumplen flagrantemente sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad". Posteriormente, esta institución reclama a los agricultores que asuman la "responsabilidad solidaria" y abonen las cotizaciones de los jornaleros adeudadas por la empresa.

Aunque los afectados abundan en distintas zonas de la región, una de las víctimas es Severino San Juan, de Villanueva del Duero -provincia de Valladolid-, quien en marzo de 2016 encargó la poda de unas fincas a una empresa de servicios agrarios de su zona "que previamente investigué, y comprobé que estaba legalmente constituida el 28 de febrero, por lo que me quedé tranquilo ya que no podía tener cuentas pendientes con la Seguridad Social", asegura el agricultor en declaraciones a este diario.

El 16 de marzo los trabajadores de la empresa finalizaron la poda y San Juan abonó una factura que superaba los 4.500 euros, IVA incluido. El agricultor creía que había concluido su relación con la compañía, vinculada a una familia procedente de Rumanía, pero en octubre recibió una llamada de la Inspección de Trabajo, y más recientemente una carta de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que le reclaman 1.880 euros "en concepto de las cotizaciones que debía de haber pagado la empresa que yo contraté, y no lo ha hecho, pues existe una ley según la cual el agricultor es responsable solidario, ¿qué sentido tiene esa ley, si yo he pagado en tiempo y forma tanto a la empresa como al fisco? No hay por donde cogerlo", protesta disgustado el afectado. Las consecuencias podrían ser aún más caras, pues podría llegar a pagar los intereses de todo un año y una multa.

Hace dos semanas la Policía Nacional detenía en Nava del Rey a un padre y un hijo acusados de defraudar 200.000 euros a la Seguridad Social a través de empresas que proporcionan mano de obra a agricultores, empresas que registraban a nombre de testaferros, según informaba la agencia Ical el pasado 3 de abril.

Desde La Alianza hacen un llamamaiento "al sentido común y a la responsabilidad de Gobierno para que actúe con todo el peso de la ley sobre las empresas que se constituyen en nuestra región para prestar servicios y sin embargo defraudan a la Seguridad Social española", y piden la Delegación del Gobierno "que ampare con todas las herramientas legales y judiciales a los afectados para que no sean penalizados".