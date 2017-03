UPA-COAG pide a la Confederación que no sancione por rotar los riegos

La Alianza UPA-COAG ha mantenido una reunión hoy con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Juan Ignacio Diego Ruíz, en la que hemos exigido "que se flexibilice la normativa para que no se sancione la rotación de riego con aguas subterráneas entre parcelas sin modificar el consumo asignado en cada caso".



La Alianza pide que "se ponga fin a la campaña de sanciones administrativas por parte de la CHD al riego de parcelas limítrofes a las de la concesión de agua, que suelen coincidir con el riego en tierras de secano para así poder realizar una adecuada rotación de cultivos que además recomiendan administraciones como la Unión Europea o la propia Junta de Castilla y León".

La organización agraria señala que "la burocracia farragosa, lenta, contradictoria e inoperante en muchos casos por parte de las distintas administraciones está provocando en este caso serios perjuicios a los agricultores que reciben penalizaciones en forma de multas, y todo por no querer hacer una norma específica".

La Alianza trasladó al máximo responsable del organismo de cuenca "que sin provocar perjuicio alguno a las masas de agua ni al medio ambiente no puede ser que los regantes sufran la persecución de las distintas administraciones".

Además ha exigido "responsabilidad a la CHD para que no imponga sanciones por usos temporales de agua en los casos en los que se traslada la concesión de unas parcelas a otras limítrofes, y por lo tanto no se sigan poniendo trabas a la actividad profesional agraria y a la competitividad y respeto al medio ambiente que se nos pide insistentemente".



La Alianza UPA-COAG recomienda a los agricultores "el derecho que tienen a recurrir casos en los que está demostrado que no se está utilizando más agua de la concedida ni más superficie regable de la autorizada, y así se corrijan determinadas sanciones que se están imponiendo".